盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.24%報957.0元，成交3,637張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.24%，23日09:44報957.0元，成交3,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌2.17%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-897 張
- 外資買賣超：-809 張
- 投信買賣超：-52 張
- 自營商買賣超：-36 張
- 融資增減：+298 張
- 融券增減：+15 張
最新相關新聞
世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.24%，23日09:44報957.0元，成交3,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌2.17%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.79%
$12,179
原投組報酬率
+14.81%
$11,481
投組標的成分
40%
3027
20%
8033
20%
1342
10%
8996
10%