盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.24%報957.0元，成交3,637張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.24%，23日09:44報957.0元，成交3,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌2.17%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-897 張
  • 外資買賣超：-809 張
  • 投信買賣超：-52 張
  • 自營商買賣超：-36 張
  • 融資增減：+298 張
  • 融券增減：+15 張

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