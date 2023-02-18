鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至207.5元，幅度約3.75%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對上銀(2049-TW)提出目標價估值：中位數由200元上修至207.5元，調升幅度3.75%。其中最高估值360元，最低估值148元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予上銀(2049-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀1位。

上銀(2049-TW)今(17日)收盤價為237.5元。近5日股價上漲0.21%，相關電機機械類指數近5日上漲1.84%，台灣加權指數下跌0.69%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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