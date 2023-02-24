勿憂盤中高波動 歷史顯示美股全年上漲機率高

近日華爾街金融巨頭紛紛警告美股在今年底前可能回吐年初的全部漲幅，並可能跌回去年 10 月低點。但歷史數據證明，即使美股今年大幅波動，但最終仍很有可能維持全年的漲幅。

市場研究公司 Bespoke Investment Group 的數據顯示，美股今年以來波動劇烈。同時，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數 (Cboe Volatility Index) 在過去一周上漲近 11% 至略高於 20，打破了市場穩定時期的水準。

不少投資人押注今年美股波動性將大幅上升，而歷史顯示，往往在劇烈波動的年份內，標普 500 指數更能實現全年上漲。

周三 (22 日) 是標普 500 指數 2023 年的第 35 個交易日，其中近半數交易日的盤中波動幅度超過 1%。而回顧歷史，往年出現這種情況的年份分別是 1988 年、2003 年、2008 年、2009 年和 2016 年。

Bespoke 表示，在這 5 個高波動年份中，標普 500 指數在其中 4 年都走高：1998 年全年上漲 12%，2003 年上漲 26%，2009 年上漲 23%，2016 年上漲 9.5%。

唯一的例外是 2008 年，由於發生金融危機，標普 500 指數全年下跌 38.49%。

Bespoke 表示，2008 年標普 500 指數在年初的前 35 個交易日累計下跌 8.5%，隨後在當年底前又下跌 32.7%。

而當年與今年的情況不能類比。即使自 2 月中旬以來，美股年初來的漲幅已經部分收窄；甚至本周二 (21 日) 美股還創下今年最大單日跌幅；但總體而言，美股年初至今仍保有 4% 以上的漲幅。

近日包括摩根士丹利 (MS-US)、摩根大通 (JPM-US) 等金融巨頭紛紛發出警告，聲稱美股將在未來幾個月出現下滑。美國銀行 (BAC-US) 甚至預計到 3 月初，標普 500 指數今年以來全部漲幅將全數吐回。

這些警告背後的主要擔憂因素包括：Fed 仍在以調升利率對抗通膨，以及企業獲利率惡化。

Bespoke 表示：「到目前為止，2 月情況並不樂觀，但若考慮到 10 年期美債殖利率本月來已上漲超過 40 個基點，情況可能比標普 500 指數下跌 2% 和納斯達克綜合指數下跌不到 1% 要糟糕得多。」