業成去年Q4每股賺2.12元 全年EPS 10.19元

觸控模組廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (24) 日公布去年財報，受客戶庫存調整、產品組合不同，去年第四季營收、毛利、純益均較前一季下滑，單季純益達 6.94 億元、每股純益 2.12 元，累計去年全年純益達 33.65 億元、每股純益 10.19 元。

業成去年第四季營收達 328.06 億元，季減 7.61%、年減 5.9%，毛利率 9.24%，季減 1.27 個百分點、年減 1.72 個百分點，營益率 1.48%，季減 2.51 個百分點、年減 2.26 個百分點，稅後純益 6.94 億元，季減 54.24%，年減 45.47%，每股純益 2.12 元。

累計業成去年營收達 1254.61 億元、年減 5.2%，毛利率 9.37%、年減 0.26 個百分點，營益率 2.38%、年減 0.45 個百分點，稅後純益 33.65 億元、年減 22.9%，每股純益 10.19 元。

業成指出，去年第四季產品組合中，中低階產品出貨比重升高，導致毛利率較前一季下滑，展望本季，由於進入傳統淡季，估營運表現將相對平淡，待第二季後半段，客戶因應下半年新品拉貨後，整體營運動能可望逐步回升，今年看平板、筆電動能仍相對穩健，此外，電容式屏下指紋、AR/VR 貢獻度也可望進一步擴大。

業成董事會今日也決議今年度股東會將在 5 月 30 日召開。