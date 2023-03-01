〈景氣燈號〉1月對策信號分數下滑至11分 連三亮低迷藍燈

國發會今 (1) 日公布 1 月景氣燈號結果，對策信號綜合判斷分數降至 11 分，較上月減少 1 分，創下 2009 年 5 月以來，逾 13 年低點，燈號連三亮出低迷藍燈，不過景氣領先指標經回溯修正後呈連續 3 個月上升，同時指標則續呈下跌，國發會說，後續仍須密切關注景氣變化。

觀察 9 項構成項目中，國發會說，海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分，貨幣總計數 M1B、批發、零售及餐飲業營業額則均由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。

國發會統計，領先指標連續 3 個月上升，累計升幅達 1.74%，不過同時指標連續 12 個月下跌，累計跌幅 14.82%。

國發會說，受通膨及升息影響，全球經濟成長動能疲弱，終端市場需求低迷，且產業鏈持續調整庫存，導致 1 月生產面、貿易面、金融面、信心面指標均續呈疲弱，不過內需消費持續熱絡，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

展望未來，國發會指出，為減緩外需下滑對國內經濟衝擊，政府已提出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，將有助提振我國經濟表現，不過由於全球經貿成長動能低緩，恐持續牽制我國出口表現。

投資方面，國發會表示，國內半導體供應鏈、綠能投資持續，以及投資台灣三大方案延續，加上跨境旅遊增加致航空器購置也相應擴增，且政府擴大公共建設預算，均有助支撐投資動能；內需方面，隨疫情管制措施陸續鬆綁，消費動能可望續溫。