AOI設備廠晶彩科、由田8月營收同創今年新高

AOI 設備廠晶彩科 (3535-TW)、由田 (3455-TW) 提高 AI 自動光學檢測設備出貨，今年以來營收、獲利向上攀升，兩家公司今 (8) 日公布 8 月營收，分別以 1.55 億元及 3.1 億元改寫今年新高，其中晶彩科 8 月營收更較去年同期成長 85.27%。

晶彩科 8 月營收 1.55 億元，月增 36.25%，年增 85.27%，累計前 8 月營收 11.03 億元，年增 12.41%。由田 8 月營收爲 3.1 億元，月增 0.59%，年增 14.41%，累計 2022 年 8 月營收 18.28 億元，年增 18.7%。

除原有面板檢驗設備既有市場，晶彩科近年聚焦高附加價值產品，開發新領域應用市場，包括先進封裝測試、Mini LED 及 Micro LED 顯示器檢驗應用，Beyond 5G 低空天線，Panel Semiconductor 等領域都是過去一年投入研發，並取得初步成果的領域。晶彩科上半年稅後純益約 1.67 億元、年成長 3.06 倍，每股純益達 2.12 元。

由田在載板市場則持續維持原有領先市占及營收預估，由田主管指出，雖總體經濟下半年不確定性增加、Fed 升息使美元持續升值，但市場對於高階 ABF 載板仍保有高度信心，相關載板客戶端目前開出的產能也未受到影響。

由田在載板市場積極深化服務領域，拓展不同製程段的設備覆蓋率，整體接單狀況穩定。

由田上半年稅後純益 2.69 億元，較去年同期成長 1.11 倍，每股純益達 4.5 元。由田目前載板訂單能見度一路看到明年，對載板檢測市場仍保持信心。

由田並與晶彩科結盟，目前由田持有晶彩科 14.39% 股權，為晶彩科最大法人股東。