MSCI 調整2月24日尾盤生效！影響MSCI成分股有哪些？

一、MSCI 是什麼 – 明晟公司，舊名摩根士丹利資本國際

MSCI 全名是 Morgan Stanley Capital International，原稱做摩根士丹利資本國際，是全球第一家指數公司，現已更名為明晟公司，和富時（FTSE Group）、標準普爾（S&P 500）同為知名的指數公司。

指數公司會將全世界各國上市公司按照市值、流動性、交易量等數據編制各種指數，供共同基金、ETF 及法人機構作為參考。

目前和 MSCI 指數相關的標的價值超過 15 兆美元，全球超過 1300 支 ETF 追蹤 MSCI 編製的指數。

二、MSCI 季度調整 – 2, 5, 8, 11 月調整指數權重及成分股

MSCI 會在每年 2, 5, 8, 11 月進行指數的權重和成分股調整，2 月和 8 月為季度調整，而 5 月和 11 月為半年度調整，調整幅度通常較大。

MSCI 會提前在網站上公布最新的審核結果及生效日期，並在生效日當天有大幅調整成分股的情形。

MSCI 2023 年 2 月份季度調整結果如下：

MSCI 全球新興市場指數、MSCI 全球市場指數本季權重持平，MSCI 亞洲除日本指數權重從 15.76% 上調至 15.79%，調升 0.03%。

MSCI 台灣指數成份股，此次無新增刪除，MSCI 指數成分股維持 88 檔，並有 21 檔成分股調整在外流通股數。

權重調升最多成分股為華新 (1605-TW)，權重調升 0.01% 至 0.43%；權重調降最高的成分股為開發金 (2883-TW)，權重為 0.69%，調降 0.01%。

MSCI 全球小型指數成分股則新增：東哥遊艇 (8478-TW)、八方雲集(2753-TW)、榮剛(5009-TW)、材料 - KY(4763-TW)、高力(8996-TW)、M31(6643-TW)、森崴能源(6806-TW)、健喬(4114-TW)、視陽(6782-TW)、晶睿(3454-TW) 這 10 檔。

根據經驗，2/24 13:25~13:30 的最後集合競價時段，MSCI 成分股股價易出現大幅波動，請投資人多多留意！

三、MSCI 爆大量 – 指數調整生效日最後一盤大量進出

因為 MSCI 指數生效日最後一盤會有大量進出，所以生效日當天會有爆量的情況出現。

MSCI 的指數成分股在當天 13:25 ~ 13:30 的股價常出現大幅波動，以往這些成交值高的股票最後一盤的波動通常不超過 1%，但指數調整當天常常有成分股出現超過 3% 的上漲或下跌。

但通常隔天開盤就會反向回吐，因此指數調整生效日當天收盤常常會有這種統計上的套利機會出現。

(延伸閱讀：MSCI 調整有什麼影響？)



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