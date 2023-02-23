盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至164.0元，漲幅達7.19%

華擎(3515-TW)23日09:18股價上漲11元，報164.0元，漲幅7.19%，成交3,385張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲4.08%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+556 張
  • 外資買賣超：+543 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：-115 張
  • 融券增減：-19 張

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