盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至164.0元，漲幅達7.19%

華擎(3515-TW)23日09:18股價上漲11元，報164.0元，漲幅7.19%，成交3,385張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲4.08%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+556 張
- 外資買賣超：+543 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-115 張
- 融券增減：-19 張
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