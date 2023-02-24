盤中速報 - 順德(2351)急跌-2.33%報126.0元，成交2,298張

順德(2351-TW)近5分K跌速2.33%，24日09:27報126.0元，成交2,298張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價下跌1.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-682 張
- 外資買賣超：-274 張
- 投信買賣超：-306 張
- 自營商買賣超：-102 張
- 融資增減：+129 張
- 融券增減：-42 張
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AI優化後報酬率
+29.71%
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原投組報酬率
+21.03%
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投組標的成分
40%
6643
20%
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20%
3661
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10%