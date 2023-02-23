〈商品報價〉出口競爭壓力 小麥期貨摔至一個月新低

芝加哥三大農產品黃豆、玉米及小麥全面走低，其中，小麥期貨受出口市場競爭壓力，跌至近一個月以來新低。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下挫 1.74%，報每英斗 7.5 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 跌 1.3% 至 7.57 美元。

分析師指出，埃及國家進口招標中，俄羅斯小麥的報價最低，為每噸 317.5 美元，而法國供應的非黑海小麥最貴，凸顯了來自黑海地區的出口競爭，緩解市場對戰爭升級中斷烏克蘭供應的擔憂。

一名烏克蘭高級官員表示，烏克蘭正在尋求將包括尼古拉耶夫港口 (nikolayev) 在內的黑海糧食協議至少延長一年。該協議允許從三個烏克蘭港口出口穀物，但將於 3 月 18 日到期，除非雙方同意延期。

此外，美元走強也對小麥造成利空，這使得美國穀物出口競爭力下降。

黃豆市場則湧現獲利平倉盤，加上巴西今年度黃豆產量有望創新高，農民正加速收穫及銷售步伐，壓抑了黃豆價格，玉米也同步走跌。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.6%，報每英斗 15.3475 美元，Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.42% 至 28.57 美元。

芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 滑落 0.9%，報每英斗 6.7425 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.93%，報 26.54 美元。