盤中速報 - 富野(2736)股價拉至漲停，漲停價28.25元，成交8,235張

富野(2736-TW)23日09:31上漲2.55元，股價漲停報28.25元，委買692張，成交8,235張。
主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.54%。
富野(2736-TW)近5日股價上漲9.36%，櫃買指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+45 張
- 融資增減：+609 張
- 融券增減：+10 張
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