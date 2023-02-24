〈貴金屬盤後〉Fed升息恐更高更久 黃金跌至近2個月低點

在美國聯準會 (Fed) 前一日 1 月會議記錄，顯示決策者預期升息並維持高利率後，黃金期貨周四 (23 日) 收低，並觸及今年迄今最低點。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 14.70 美元或 0.8%，收在每盎司 1826.80 美元。

黃金期貨連 4 日下跌，FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的黃金期貨自 12 月 30 日以來最低收盤價。

市場驅動力

Fed 本周三公布 1 月 31 日至 2 月 1 日政策會議的會議記錄，顯示決策者堅定支持繼續升息的計畫，但這不令人意外。

Peak 交易研究公司分析師報告指出，該會議記錄證實上周強勁的通膨數據已表明「我們陷入更高利率和更強美元的困境」，這對大宗商品市場是結構性阻力。

由於市場參與者提高對美國升息程度的預期，美國公債殖利率和美元自 2 月初以來已見上升。殖利率上升令持有黃金等不孳息資產的機會成本上升，同時美元走強也會提高美元計價的大宗商品價格，進而削減使用其他貨幣的買家需求。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，黃金處於兩個月的低點，可能可以確認的是，在價格能有意義上漲之前，經濟正加速放緩。

儘管如此，根據修訂後的官方數字，周四發布的數據顯示，2022 年底美國經濟成長小幅放緩致年率 2.7%，該 GDP 年成長率自初值的 2.9% 下修，

另外，勞工部公布，上周 (2/18 止) 初次請領失業救濟金人數減少 3000 人，達 19.2 萬人。

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