Humana將退出企業團體保險業務 專注於公部門方案

Humana將退出企業團體保險業務。（圖：Humana）
Humana將退出企業團體保險業務。（圖：Humana）

Humana Inc (HUM-US) 周四 (23 日) 表示，將在未來 18 至 24 個月內分階段退出雇主團體保險業務，並主要專注於政府資助的項目和專業業務。

該公司表示，預計此舉不會影響其 2023 年全年財測。

它現在預計第 1 季獲利將占 2023 年全年調整後每股獲利的 33% 左右，低於之前估計的 35%。

Humana 還預計第 1 季醫療成本比率將增加約 30 個基點，這是其理賠支出占其收取的保費的百分比。

然而，它預計會對全年的醫療成本比率產生影響。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.95%

$12,795

原投組報酬率

+17.96%

$11,796

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    雷虎

    8033

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    野村鴻運基金

相關貼文

prev icon
next icon