Humana將退出企業團體保險業務 專注於公部門方案

Humana Inc (HUM-US) 周四 (23 日) 表示，將在未來 18 至 24 個月內分階段退出雇主團體保險業務，並主要專注於政府資助的項目和專業業務。

該公司表示，預計此舉不會影響其 2023 年全年財測。

它現在預計第 1 季獲利將占 2023 年全年調整後每股獲利的 33% 左右，低於之前估計的 35%。

Humana 還預計第 1 季醫療成本比率將增加約 30 個基點，這是其理賠支出占其收取的保費的百分比。

然而，它預計會對全年的醫療成本比率產生影響。