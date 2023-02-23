橋椿股利案出爐 擬配1元現金創7年新高殖利率4.1%

水五金零組件及成品製造商橋椿 (2062-TW) 今 (23) 日公布 2022 年股利案，每股將配發 1 元現金，股利配發額度創 7 年來新高，依今天橋椿收盤價 23.85 元計算，現金殖利率約 4.1%。

橋椿 2022 年第四季營收爲 17.3 億元，毛利率 15.67%，季減 0.97 個百分點，年減 1.88 個百分點，稅後純益 2636 萬元，季減 88.69%，年減 78.91%, 單季每股純益爲 0.13 元。

橋椿 2022 年全年營收爲 82.37 億元，毛利率 16.55%，年減 1 個百分點，稅後純益 7.37 億元，改寫 6 年來新高，年增 68.97%，每股純益 3.68 元。

橋椿大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿目前訂下的目標是搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿目前全球市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，等於要取得近 140 億元市場。