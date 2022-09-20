〈橋椿營運展望〉善用鋅製品強項 將搶攻全球水五金零組件10%市占

水五金零組件及成品製造商橋椿 (2062-TW) 全力加碼台灣廠零組件自動化生產，並設立成品生產線，上半年衛浴五金成品出貨比重已占營收 23%，不過，公司指出，成品比重再拉高有限，目前訂下的目標是在搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。

橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，即取得近 140 億元市場。

橋椿爲因應客戶對應美中貿易戰需求，2020 年爲客戶跨入成品組裝事業，2020 年營收占比 16%，2021 年爲 20.4 億元，占比 21%，今年上半年成品營收 11.09 億元，占比 23%，橋椿主管指出，水五金成品組裝事業牽涉諸多零組件須外購，壓縮利潤造成毛利率低於平均，目前受限產能及獲利因素，將不再擴大成品組裝事業。

橋椿指出，橋椿已專注鋅壓鑄零組件研發，零組件生產效率及成本控管，將有助降低客戶成本。

橋椿大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。