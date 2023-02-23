瑞儀連5年賺逾一股本 去年每股賺14.47元締新猷

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (23) 日公布去年財報，在平板、筆電需求動能穩健挹注下，全年三率三升，稅後純益 67.26 億元、年增 29.6%，為連五年賺進一個股本，每股純益則達 14.47 元，改寫新猷。

瑞儀去年第四季營收達 153.02 億元，季減 14.98%、年增 1.47%，毛利率 21.13%，季減 0.25 個百分點、年增 1.85 個百分點，營益率 15.67%，季減 0.4 個百分點、年增 1.68 個百分點，稅後純益約 11.46 億元，季減 37.67%、年增 19.24%，淨利率 7.5%，季減 2.73 個百分點、年增 1.12 個百分點，每股純益約 2.47 元。

累計瑞儀去年全年營收達 587.01 億元、年增 3.1%，毛利率 19.9%、年增 1.35 個百分點，營益率 14.01%、年增 0.73 個百分點，稅後純益 67.26 億元、年增 29.6%，淨利率 11.46%、年增 2.34 個百分點，全年三率三升、且為連五年賺進一個股本，每股純益 14.47 元。

瑞儀近年雖然逐步淡出手機、電視市場，且部分產品出貨也因客戶產品調整而減少，但在既有平板、筆電產品，加上車載等其他背光產品帶動下，近年營運穩健大方向不變。