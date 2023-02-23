〈台幣〉股匯雙漲 30.3字頭曇花一現 升近1角收30.405元

新台幣兌美元匯率今 (23) 日一吐悶氣，展開強勁攻勢，盤中一度強升近 1.6 角，衝上 30.3 字頭，呈現股匯雙漲走勢，終場升幅收斂，收在 30.405 元，升值 9.9 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.41 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.518 元開盤後，隨即一路走揚，在拋匯潮帶動下，盤中最高升抵 30.345 元，勁揚 1.59 角，不過，尾盤升幅逐漸收斂，終場以 30.405 元作收，升值 9.9 分，台北外匯市場成交金額 11.29 億美元，元太外匯市場成交金額 4.12 億美元。

台股今天由台積電、聯發科等電子權值股吹響反攻號角，一度出現八千金榮景，加上航運、觀光、水泥、生技等族群獲得資金點火，帶動加權指數漲勢擴大，終場大漲 196.64 點，收在 15615.41 點，收復 5、10 日線及月線。外資回頭買超 136.13 億元，終止連 4 賣。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.34%，韓元升值 0.6%，新台幣同步升值 0.33%，人民幣小升 0.06%，歐元則貶值 0.35%，越南盾貶值 0.29%，新加坡幣與日元約貶值 0.1%。