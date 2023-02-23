鉅亨投資雷達》鉅寶盆，累積財富的聰明新選擇

判斷市場位置並一次投入一大筆金額的單筆申購，或是每月小額扣款的定期定額，是大多數人投資路上最常使用的機制。但其實單筆與定期定額各有優缺點，「鉅亨買基金」新推出的「鉅寶盆」，正是將兩者優點結合，兼顧風險控制同時創造長期財富的聰明新選擇。

1. 結合單筆與定期定額優點，單筆扣款同時享有定期定額好處

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/2/21。

進場時機與挑選標的是左右單筆申購績效好壞的關鍵，如果兩者都正確，可以在短時間內取得極優異的報酬，但如果看錯，也可能幾個月內賠掉數十 % 的投入金額，為了降低大幅虧損風險，大多以分散配置的平衡型基金或是債券型基金為主。定期定額好處是不用擔心買在高點，只需要確定買入的基金符合長期向上趨勢就沒問題，因此大多以全球股票型、已開發國家股票型或特定產業基金為主。挑選較穩健基金等同於犧牲長期報酬更佳的獲利機會，而定期定額的問題則是投入金額較低，就算是單筆買入穩健型基金搭配定期定額積極型基金，仍解決不了絕大部份資金賺取較低報酬的問題。

與傳統單筆申購相似，「鉅寶盆」只需要單筆投入，且買入基金為風險較低的債券型或平衡型基金為主。但每月會將固定金額轉換至較積極的子基金，效果就類似一般的定期定額。但與傳統定期定額不同的是，轉換至子基金部分如果獲利達到預設水準，就會自動停利並轉換回母基金，不需要擔心風險與波動過度增加，同時兼顧風險與長期報酬。

2. 穩健轉積極基金，加上停利機制創造更高投資效率

理念聽起來很好，但實際結果到底如何？假設母基金為風險超低的美國投資等級公司債券指數，子基金為跟隨美國經濟長期成長的美國股票指數，單筆金額為 100 萬元、每月母轉子的扣款金額為 1 萬元。從 1990 年 1 月以來，只投資於美國投資等級公司債券的平均一年報酬率為 6.4%，而子基金停利門檻設定在 40% 的「鉅寶盆」，卻在年化波動度更低的情況下（以標準差為衡量波動度的依據，小數點二位分別為 7.04% 與 7.01%），將平均一年報酬率提升至 6.9%，帶來更高的投資效率。如果能接受更高的波動度，停利門檻更高的「鉅寶盆」可創造更高報酬率。

資料來源：Bloomberg，母基金採美銀美林美國投資等級公司債券，子基金為標普 500 指數，假設母基金投入 100 萬元，每月轉入子基金金額為 1 萬元，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1990-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 機制更聰明，手續費用更低

資料來源：「鉅亨買基金」整理， * 平衡及債券型基金 0%，股票型 0.3% 可以優惠券折抵。

除了可挑選基金數量眾多，聰明的自動停利與下跌時額外加碼機制外，「鉅寶盆」還享有費用超低的優勢。與現有的銀行、投信與其他基金平台相比，「鉅寶盆」除了申購手續費為 0% 外，常被收取的母轉子手續費與子轉母手續費也都是 0%，更不用提較少人會注意到的解約費與信託保管費也全面不收。以先前申購 100 萬元與子基金 40% 時停利回測為例，1990 年以來會遇到 6 次停利，子轉母的手續費用最高可省下 31,600 元，母轉子申購手續費最多可省下 7,800 元，加上解約費與信託保管費，等於可提高 4% 的投資報酬。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

單筆買進新選擇，「鉅寶盆」兼顧穩健與報酬

過往習慣透過單筆買進債券型或平衡型基金來降低風險的人，可藉由「鉅亨買基金」新推出的「鉅寶盆」，在依然控制波動與風險的同時，提高長期潛在報酬率。

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