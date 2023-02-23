盤中速報 - 智原(3035)急拉2.13%報191.5元，成交17,331張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.13%，23日10:01報191.5元，成交17,331張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價下跌6.22%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12,411 張
- 外資買賣超：-7,515 張
- 投信買賣超：-4,858 張
- 自營商買賣超：-38 張
- 融資增減：+2,733 張
- 融券增減：-942 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.84%
$13,584
原投組報酬率
+29.15%
$12,915
投組標的成分
40%
3027
20%
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20%
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