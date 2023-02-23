盤中速報 - 華園(2702)急拉2.75%報28.0元，成交1,151張

華園(2702-TW)近5分K漲速2.75%，23日09:08報28.0元，成交1,151張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華園(2702-TW)近5日股價上漲12.11%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲8.36%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,123 張
- 外資買賣超：-1,126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+540 張
- 融券增減：+23 張
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投組標的成分
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