盤中速報 - 華園(2702)股價大漲至27.15元，漲幅達7.1%

華園(2702-TW)22日12:29股價上漲1.8元，報27.15元，漲幅7.1%，成交3,527張。
華園(2702-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。
近5日股價上漲7.87%，台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-673 張
- 外資買賣超：-675 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+400 張
- 融券增減：+14 張
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