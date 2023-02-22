鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至8.71元，預估目標價為94.7元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.61元上修至8.71元，其中最高估值8.9元，最低估值8.07元，預估目標價為94.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|8.9
|9.73
|最低值
|8.07
|9.73
|平均值
|8.6
|9.73
|中位數
|8.71
|9.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|72,601,000
|72,129,000
|最低值
|69,700,000
|72,129,000
|平均值
|71,596,500
|72,129,000
|中位數
|72,042,500
|72,129,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|3.44
|4.21
|3.32
|5.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,899,508
|31,797,130
|33,384,941
|38,600,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。