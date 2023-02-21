盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至85.4元，漲幅達7.42%

先進光(3362-TW)20日12:45股價上漲5.9元，報85.4元，漲幅7.42%，成交7,102張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲0.13%，櫃買指數上漲1.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,179 張
- 外資買賣超：+1,178 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+202 張
- 融券增減：+8 張
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