盤中速報 - 致新(8081)急跌-2.29%報171.0元，成交288張

致新(8081-TW)近5分K跌速2.29%，22日09:05報171.0元，成交288張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
致新(8081-TW)近5日股價上漲5.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.49%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,058 張
- 外資買賣超：+677 張
- 投信買賣超：+302 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：+26 張
- 融券增減：+9 張
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