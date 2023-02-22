盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.67%報96.1元，成交1,080張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.67%，22日09:05報96.1元，成交1,080張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲16.77%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.26%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,667 張
- 外資買賣超：-297 張
- 投信買賣超：+1,829 張
- 自營商買賣超：+1,135 張
- 融資增減：-1,151 張
- 融券增減：+358 張
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AI優化後報酬率
+25.30%
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原投組報酬率
+17.24%
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投組標的成分
40%
1519
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