烏克蘭戰爭要滿一周年了 普丁國情咨文將如何攪動俄烏局勢？

烏克蘭戰爭將滿一周年，美國總統拜登前腳剛離開烏國，俄羅斯總統普丁便「隔空喊話」，發表國情咨文，而專家認為，這份國情咨文並未釋出這場戰爭能在短時間內結束的信號。

普丁周二在莫斯科商棧展覽中心向聯邦議會發表國情咨文，在接近 2 個小時的講話中，他談及俄烏衝突，評估國際形勢，也關注俄國國內經濟問題。

在這次國情咨文中，普丁提到最多的是西方（約 24 次），緊隨其後的是烏克蘭（19 次），美國與「北約」（NATO）則為 10 次左右。

這是去年 2 月底俄烏衝突爆發以來，普丁首次發表國情咨文，且今年參與特別軍事行動的軍方代表受邀旁聽，但俄方未允許對俄不友好國家的媒體代表在現場進行報導。

鑒於俄烏衝突即將迎來一周年，外界關注普丁此番演說對前線局勢有何影響？蘭州大學政治與國際關係學院副教授韋進深說，除了解釋當前衝突起因，普丁在國情咨文中還特別強調外交方向和俄國與大國的關係，尤其是俄國與西方國家的關係，「國情咨文體現了俄國對與西方關係當前越來越冷的狀態，也是有所預料。普丁認為，俄羅斯承受得起相應代價。」

韋進深認為，這份國情咨文並未釋出烏克蘭戰爭能在短時間內結束的信號，而且俄國在承受壓力的情況下，也不可能與烏國展開實質性談判，普丁仍希望能掌握未來和談的主動權。

據《華爾街日報》報導，知情人士透露，中國國家主席習近平準備在未來幾個月內訪問莫斯科，與普丁舉行峰會，促其和談，北京希望能在結束烏克蘭戰爭方面發揮更積極的作用。

如果北京的公開立場轉向中立，將是一次重大轉變。消息人士說，北京之所以改變立場，部分用意是因應西方國家愈來愈不相信中國。北京也擔心，雖然莫斯科是中國與西方國家競爭加劇時的關鍵夥伴，但俄軍若在烏克蘭戰爭遇到更多挫折，甚至戰敗，俄國國力可能會明顯衰落。

普丁也在國情咨文中提到，西方國家企圖從內部破壞俄國社會穩定，但最終失敗了。「俄羅斯保持了經濟穩定，避免了財政赤字和金融體系崩潰。此外，國內勞動力市場並未萎縮，反而有所改善。俄羅斯經濟正進入新的周期，經濟結構具有新特點。」他說道。

在普丁發表國情咨文前，俄國聯邦國家統計局公布的初步統計數據顯示，去年俄國國內生產毛額（GDP）萎縮 2.1%。數據顯示，去年俄國批發和零售貿易、製造業、交通運輸業等產業大幅降溫，但礦業、農業、建築業出現增長。俄國經濟發展部此前預估去年經濟將萎縮 2.9%。