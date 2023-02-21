融程電去年純益年增24% EPS 6.23元創新高

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (21) 日公告去年財報，第四季稅後純益 1.1 億元，季減 32.4%、年增 47.6%，每股純益 1.51 億元；稅後純益 4.52 億元，年增 24.1%，每股純益 6.23 元，創新高。

展望今年，融程電看好，國防、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，不只營收可望年增雙位數，預期全年毛利率將維持高檔水準。

此外，融程電布局已久的強固筆電，今年受惠國防、新基建等需求，也將有顯著貢獻，公司也積極投入充電站、電動載具儀表板等雲端整合服務，以及數位轉型應用服務、AIoT、類比轉數位通訊、5G 和雲端整合等多個成長引擎。

融程電去年第四季營收 7 億元，季減 8.3%、年增 12.5%；毛利率 39%，季增 2.3 個百分點、年增 7.8 個百分點；營益率 22.1%，季增 1.3 個百分點、年增 7.2 個百分點。

融程電去年全年營收 26.59 億元，年增 6.3%；毛利率 35.4%，季增 1.9 個百分點；營益率 17%，年增 2.4 個百分點。融程電去年營運狀況轉佳，除了訂單動能強勁外，缺料狀況改善也帶動出貨表現，加上匯率有利，帶動全年獲利創高。