三大法人稍熄火 內資中實戶引領中小股強彈

台股加權指數今 (21) 日終場上漲 11.77 點，以 15563 點作收，成交值放大至 2212.71 億元，盤面看似清淡，內容卻交投火熱，上市櫃有多達近 20 家漲停，中小股更是活蹦跳，三大法人僅買超 8.11 億元，反觀融資連 4 增，顯示內資中實戶積極回流。

三大法人今日合計在集中市場買超 8.11 億元，其中，外資賣超 2.44 億元，為連續 3 日小幅賣超，自營商賣超 1.6 億元，也是連 3 賣，投信則買超 12.15 億元，為連 4 買。

外資今日賣超主要 10 大標的為玉山金 4.6 萬張，長榮航近 3.3 萬張，華航 1.6 萬張，三商壽 1.17 萬張，東元、台船和國泰投資級公司債均逾 6000 張，康舒和聯電均逾 4500 張，凌巨 3000 張。

而外資買超前 10 大標的則有群創 3.35 萬張，長榮 1.7 萬張，陽明近 1.3 萬張，元大滬深 300 正 2 近 9000 張，華新近 6000 張，華城近 5000 張，臺企銀、健喬在 4000 張上下，中鋼、威盛 3000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的依序為群創 1.3 萬張，華城 3000 張，世界近 2000 張，元太 1400 張，華孚和友達 1000 餘張，上銀逾 800 張，立隆電、富邦金和愛普 * 在 600 張上下。

投信賣超前 10 大標的則分別為玉山金 3000 餘張，華通 2200 張，金居、欣興和大成鋼均逾 1000 張，遠東新 900 張，緯創 800 張，啟碁、智原均超過 700 張，技嘉 650 張。

統一投顧表示，聯準會立場逐步轉鷹，投資市場也開始調整過度樂觀的貨幣政策預期；而台股從技術面來看，儘管上有 15600 點頸線壓力，但下有月線及年線的強勁支撐，建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT 相關高速運算、金融和補庫存原物料概念