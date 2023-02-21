盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至40.75元，漲幅達7.24%

康舒(6282-TW)21日13:07股價上漲2.75元，報40.75元，漲幅7.24%，成交51,447張。
康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
近5日股價上漲0.13%，台灣加權指數下跌0.69%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,108 張
- 外資買賣超：-3,818 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-286 張
- 融資增減：+1,856 張
- 融券增減：-138 張
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