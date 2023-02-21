盤中速報 - 旭富(4119)急拉4.59%報114.0元，成交1,440張

旭富(4119-TW)近5分K漲速4.59%，21日12:07報114.0元，成交1,440張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

旭富(4119-TW)近5日股價上漲2.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+268 張
  • 外資買賣超：+267 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-65 張
  • 融券增減：+4 張

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