盤中速報 - 旭富(4119)急拉4.59%報114.0元，成交1,440張

旭富(4119-TW)近5分K漲速4.59%，21日12:07報114.0元，成交1,440張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
旭富(4119-TW)近5日股價上漲2.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+268 張
- 外資買賣超：+267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-65 張
- 融券增減：+4 張
最新相關新聞
旭富(4119-TW)近5分K漲速4.59%，21日12:07報114.0元，成交1,440張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
旭富(4119-TW)近5日股價上漲2.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.75%
$11,375
原投組報酬率
+5.93%
$10,593
投組標的成分
40%
6245
20%
3141
20%
6143
10%
3022
10%