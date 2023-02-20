長佳智能公開申購中籤率0.44% 抽中一張賺逾6萬元

長佳智能 (6841-TW) 配合初次上櫃，辦理公開申購，承銷張數 2114 張，公開申購承銷價為 57.6 元，統計 2 月 15 日至 2 月 17 日申購期間，總申購數高達 48.1248 萬筆，超額認購 227.7 倍，中籤率僅 0.44%。

長佳智能預計 3 月 1 日正式掛牌上櫃，以今 (20) 日收盤價 123 元計算，中籤投資人抽到一張現賺 6.54 萬元。

長佳智能主要業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三部分；醫療人工智能是長佳智能最為核心的營業項目，此項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材 (Computer-Aided Diagnosis Medical Device)，可視為是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，進入門檻高。

根據全球市場評估機構 Grand View Research 2021 年報導，全球醫療保健 AI 市場複合年增長率為 41.8%，2028 年市場規模將達到 1202 億美元，也就是醫療 AI 的市場在未來７年內將會成長將近 20 倍。

長佳智能目前已取得 21 張專利，6 張 FDA 與 10 張 TFDA 的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球 40 多家醫療機構與企業，並與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達 3722-3812 萬美元。