盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.09%報79.5元，成交1,010張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.09%，20日09:33報79.5元，成交1,010張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

橘子(6180-TW)近5日股價下跌7.82%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲0.72%。櫃買指數上漲1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,286 張
  • 外資買賣超：+2,367 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：-61 張
  • 融資增減：-574 張
  • 融券增減：-42 張

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