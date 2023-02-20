盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.09%報79.5元，成交1,010張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.09%，20日09:33報79.5元，成交1,010張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價下跌7.82%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲0.72%。櫃買指數上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,286 張
- 外資買賣超：+2,367 張
- 投信買賣超：-20 張
- 自營商買賣超：-61 張
- 融資增減：-574 張
- 融券增減：-42 張
最新相關新聞
橘子(6180-TW)近5分K跌速2.09%，20日09:33報79.5元，成交1,010張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價下跌7.82%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲0.72%。櫃買指數上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.60%
$12,060
原投組報酬率
+13.97%
$11,397
投組標的成分
40%
6245
20%
3141
20%
6143
10%
3022
10%