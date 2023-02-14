盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.56%報87.5元，成交3,255張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.56%，14日11:57報87.5元，成交3,255張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

橘子(6180-TW)近5日股價上漲12.61%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.26%。櫃買指數上漲0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,684 張
  • 外資買賣超：+1,434 張
  • 投信買賣超：+203 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：+1,492 張
  • 融券增減：+142 張

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