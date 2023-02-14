盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.56%報87.5元，成交3,255張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.56%，14日11:57報87.5元，成交3,255張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價上漲12.61%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.26%。櫃買指數上漲0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,684 張
- 外資買賣超：+1,434 張
- 投信買賣超：+203 張
- 自營商買賣超：+47 張
- 融資增減：+1,492 張
- 融券增減：+142 張
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