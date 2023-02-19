鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為18元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.93元，其中最高估值2.24元，最低估值1.72元，預估目標價為18元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.24
|2.31
|最低值
|1.72
|1.8
|平均值
|1.94
|2.01
|中位數
|1.93
|1.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|1,158,692,611.17
|1,150,109,060.07
|最低值
|998,228,995.03
|1,010,040,651
|平均值
|1,074,348,760.86
|1,076,715,905.87
|中位數
|1,073,595,973.35
|1,077,097,424.91
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.9
|2.15
|1.6
|2.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,235,682,015
|1,048,929,251
|980,442,346
|967,706,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。