鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為116元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.09元下修至9.84元，其中最高估值10.67元，最低估值9.25元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.67
|12.69
|最低值
|9.25
|10.48
|平均值
|9.89
|11.49
|中位數
|9.84
|11.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|35,640,000
|41,161,181.75
|最低值
|33,724,124.3
|38,675,074
|平均值
|34,704,568.66
|39,806,751.92
|中位數
|34,923,719
|39,584,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.41
|3.82
|0.24
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
|20,596,419
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。