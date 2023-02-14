盤中速報 - 上銀(2049)急拉2.09%報244.0元，成交540張

上銀(2049-TW)近5分K漲速2.09%，14日09:13報244.0元，成交540張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上銀(2049-TW)近5日股價上漲5%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.46%。台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+229 張
- 外資買賣超：-2,140 張
- 投信買賣超：+2,299 張
- 自營商買賣超：+70 張
- 融資增減：-189 張
- 融券增減：+66 張
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