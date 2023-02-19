外銷訂單估連五黑、電子/傳產指標廠法說 本周大事預告

經濟部統計處周一將公布今年元月外銷訂單統計結果，由於整體大環境變數仍大，加上有長假、比較基期較高影響，估將呈現月減、年減，並寫下連五黑的走勢，此外，本周有許多電子科技、傳產指標個股都將召開法說會，市場聚焦管理層對未來的營運展望；以下是本周大事預告：

高基期效應延續 1 月外銷訂單估將連五黑

經濟部統計處周一 (20 日) 將公布今年元月外銷訂單統計結果，由於大環境挑戰仍大，統計處先前就示警，仍要持續觀察終端需求疲軟、客戶庫存去化、美中科技戰等影響，且去年比較基期較高影響也將持續，估 1 月外銷訂單金額仍將呈現月減、年減。

統計處估 1 月外銷訂單金額將達 380-400 億美元，月減 23.3%-27.2%、年減 32.1%-35.5%，呈現連五黑。

展望未來，統計處說，5G、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴展，數位轉型需求延續，但通膨、升息、俄烏戰爭、美中科技戰等變數持續干擾全球經濟及貿易成長力道，恐抑制外銷接單表現，後續發展仍需密切關注。

另一方面，統計處周四 (23 日) 也將公布工業製造業生產指數、批發零售餐飲營業額統計，統計處預估，1 月製造業生產指數將落在 111.8-115.8，年減幅落在 20.2%-17.4%，同樣呈現連五黑。

科技電子、傳產法說會旺季 聚焦營運展望

時序進入 2 月下旬，上市櫃公司陸續公布去年第四季、全年財報，本周也有多檔電子科技、傳統指標公司將召開法說會，由於全球經濟景氣展望仍有許多風險，各產業公司釋出的營運景氣風向球也將備受外界關注。

周一將由尖點、環宇 - KY 登場，周二有晶圓代工廠世界先進，另外還有智原、光寶科等，周三則由生技股王保瑞、記憶體模組廠宇瞻、IC 載板大廠欣興，以及義隆、采鈺接棒，周四登場的有致伸、台達電、友訊、TPK-KY、緯穎、致茂、文曄、南茂、立積等，最後由台灣大、華新、富采、明基材、敦泰在周五召開法說會。

值得關注的是，台灣大周五也將召開董事會，屆時將討論、決議是否合併台灣之星。

皇將斥逾 5 億元併購亞洲最大軟膠囊製造商 周四簽約

皇將科技 15 日董事會決議將以 1740 萬美元 (約新台幣 5.27 億元) 取得韓國軟膠囊製造商 Changsung Softgel System Ltd. 100% 股權，透過垂直整併強化競爭力，而雙方預計周四 (23 日) 舉行簽約儀式，最晚將可望在第二季起開始認列營收。

Changsung 為亞洲第一大專業製造軟膠囊生產線製造商，產品包含軟膠囊生產線及相關配套設備，公司已成立 50 年，雖然營運規模不及皇將，但每年營收、獲利穩定成長。