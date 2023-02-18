Jio目標年底5G覆蓋全印度 明年用戶上看1億名

據印度媒體報導，印度信實集團旗下電信商 Jio 目前已在印度 275 座城市提供 5G 服務，該公司目標要在今年底覆蓋全印度城市，並在明年底最少達到 1 億名用戶。

Jio 目前 5G 覆蓋城市已超過 200 座，最早在孟買、德里、加爾各答開始試點，近期新增 17 座城市，包含古加拉特邦、比拉斯布爾、旁遮普邦、哈米爾普爾、納道恩、西姆拉、欽德瓦拉等城市。

去年 Jio 宣佈與大型供應商愛立信、諾基亞簽訂 5G 設備合約，愛立信表示，高效 5G RAN 產品和解決方案，以及 E-band 微波移動傳輸解決方案都將導入 Jio 的 5G 網絡系統；而諾基亞則負責提供 Jio 全印度 AirScale 產品。

同時間強勁競爭者巴帝電信 (Airtel) 目前 5G 僅覆蓋 70 座城市，目標在明年 3 月覆蓋 300 座，公司指出，將利用 5G 服務進一步拓展高價值付費業務，因此目前主攻印度前 40% 移動通訊市場的主要城市。

巴帝電信目前合作 5G 設備商為愛立信、諾基亞和三星，頻譜方面在 900 MHz、1.8 GHz、2.1 GHz、3.3 GHz，以及 26 GHz 頻段中總計取得 19800 兆赫茲的頻譜。