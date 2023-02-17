〈能源盤後〉美需求低迷 供應又大增 原油走低

原油期貨價格周四 (16 日) 小幅收低， 美國消費需求低迷的跡像以及美國上周原油庫存增加超過 1600 萬桶，令價格承壓。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 10 美分或 0.1%，收每桶 78.49 美元，為連續第三日收低。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 85.14 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.4355 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.8108 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 2.389 美元，創下自 2020 年 12 月 28 日以來近月天然氣期貨最低收盤價。

市場推動力

Sevens Report Research 周四分析報告指出，今年迄今美國能源資訊署 (EIA) 的數據一直很悲觀的指出消費者需求低迷、煉油廠活動有所猶豫、石油庫存大量增加，以及國內石油產量逐步增加，這些是看空石油期貨市場的所有因素。

油價周三走低，前一日 EIA 報告顯示，上周 (2/10 止) 美國商業原油庫存增加 1630 萬桶，為連續第八周增加。

EIA 報告還顯示，過去 4 周，代表需求的車用汽油產品供應量較去年同期下降 3.2%，而蒸餾油產品供應量年減 15.6%。

儘管如此，俄羅斯自 3 月減產 50 萬桶 / 日以及中國需求復甦，這兩點持續帶來可支撐油價的樂觀情緒，使得石油期貨大致上在偏低 70 多美元的支撐價位以及偏低 80 多美元的阻力價位之間波動。

分析師認為，油價面臨的主要風險仍然是下行風險，因為美國公債市場發出的衰退警告表明，未來幾個月或幾季後，消費者需求可能會崩潰。

自 2022 年底以來，WTI 原油一直在偏低 70 多美元到偏低 80 多美元的區間橫盤整理。

美元走強會令美元計價的大宗商品承壓，例如石油。ICE 美元指數 2 月迄今上升 1.7%。

與此同時，天然氣期貨回吐早盤漲幅，最終收低。

EIA 周四報告顯示，上周 (2/10 止) 美國天然氣供應量下降 1000 億立方英呎，低於分析師預期的下降 1090 億立方英呎。

此外，根據 S&P Global Insights 的數據，此下降程度也低於 5 年平均下降 1660 億立方英呎的水準，也低於去年同期下降 1950 億立方英呎的水準。