盤中速報 - 王品(2727)急拉3.18%報243.0元，成交1,188張

王品(2727-TW)近5分K漲速3.18%，17日09:09報243.0元，成交1,188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲15.84%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,607 張
- 外資買賣超：+1,653 張
- 投信買賣超：+552 張
- 自營商買賣超：-598 張
- 融資增減：-687 張
- 融券增減：+57 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.85%
$13,485
原投組報酬率
+29.56%
$12,956
投組標的成分
40%
2731
20%
5425
20%
3661
10%
2471
10%