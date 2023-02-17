盤中速報 - 王品(2727)急拉3.18%報243.0元，成交1,188張

王品(2727-TW)近5分K漲速3.18%，17日09:09報243.0元，成交1,188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲15.84%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,607 張
  • 外資買賣超：+1,653 張
  • 投信買賣超：+552 張
  • 自營商買賣超：-598 張
  • 融資增減：-687 張
  • 融券增減：+57 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.85%

$13,485

原投組報酬率

+29.56%

$12,956

投組標的成分

  • 40%

    雄獅

    2731

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    資通

    2471

  • 10%

    新光大三通基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞