日商JERA撤資海鼎風電 法商道達爾能源接手

日商捷熱能源 (JERA) 近期傳將出售在台所持 44% 海鼎離岸風電計畫股權，世界第四大石油與天然氣公司、法商道達爾能源 (TotalEnergies) 今(16)日宣布，已與科理歐永續能源 (Corio Generation) 簽署合作夥伴協議，共同開發海鼎離岸風電計畫，科理歐仍是最大股東、持股 50% 加 10 股，道達爾能源持股則超過 49.99%。

近期傳出捷熱能源要出售台灣海鼎風電股權，並預計數月內出清持股，引發市場關注。當時，經濟部也表示，已有知名法商表達接手捷熱能源權益的意願。

而道達爾能源今日則宣布與科理歐永續能源簽署合作夥伴協議，共同在台灣開發海鼎離岸風電計畫。根據該協議，科理歐仍是最大股東及領導開發商。

道達爾先前也在允能風場面臨財務缺口時，出面救火，接手達德能源的 23% 股權，使允能風場免於破產命運。

海鼎離岸風電計畫場址位於彰化外海，由海鼎一、海鼎二、海鼎三等 3 個風場組成，2018 年即通過環評審查，且通過環評審查容量高達 2 GW。

道達爾能源與科理歐永續能源已共同合作開發其他風場，包括位於蘇格蘭的 West of Orkney Windfarm 風場、容量為 2 GW，位於英格蘭的 Outer Dowsing Offshore Wind 風場、容量為 1.5 GW，位於韓國的浮動式風場、容量超過 2 GW，及位於法國兩地的浮動式風場標案。