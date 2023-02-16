盤中速報 - 華園(2702)股價拉至漲停，漲停價26.3元，成交2,788張

華園(2702-TW)16日09:27上漲2.35元，股價漲停報26.3元，委買1張、委賣218張，成交2,788張。

主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲4.29%。

華園(2702-TW)近5日股價上漲2.13%，台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+500 張
  • 外資買賣超：+500 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-60 張
  • 融券增減：0 張

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