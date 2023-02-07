盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.11%報77.4元，成交1,675張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.11%，07日09:27報77.4元，成交1,675張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價下跌0.81%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數下跌0.65%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-186 張
  • 外資買賣超：-241 張
  • 投信買賣超：+15 張
  • 自營商買賣超：+40 張
  • 融資增減：-303 張
  • 融券增減：-21 張

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