盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.11%報77.4元，成交1,675張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.11%，07日09:27報77.4元，成交1,675張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價下跌0.81%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數下跌0.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-186 張
- 外資買賣超：-241 張
- 投信買賣超：+15 張
- 自營商買賣超：+40 張
- 融資增減：-303 張
- 融券增減：-21 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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