外資大舉提款台積電42億元 聯手內資敲進面板雙虎近6萬張

台股今 (15) 日在台積電重挫下，指數大跌超過 200 點，終場收在 15432.89 點，摜破 10 日線。其中，外資大砍台積電近 8000 張、金額達 41.9 億元，加碼提款金融股，與內資聯手敲進面板雙虎近 6 萬張。

三大法人今日同步站在空方，外資轉賣超 81.64 億元、投信賣超 9.29 億元、自營商持續賣超 16.69 億元，三大法人總計賣超 107.65 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 8311 口。

觀察外資今日操作，賣超元大台灣 50 反 1 最多、逾 9 萬張，同時調節其他 ETF，包括國泰永續高股息 3.2 萬張、國泰臺灣加權反 1 約 1.1 萬張、元大台灣 50 5782 張。

賣超個股方面，除賣超台積電近 8000 張外，電子股旺宏、華孚、世界也減碼；金融股也淪為提款機，中信金近 1.5 萬張、玉山金約 1.3 萬張，第一金、兆豐金、國泰金、華南金等都有逾 3000 張。傳產股中，長榮航近 1.6 萬張、大成鋼等。

外資買超方面，力挺面板雙虎，群創 4.2 萬張居買超之冠、友達 3628 張，其他電子股有欣興 8830 張、鴻海 7943 張、日月光近 7000 張，中興電、宏碁、合勤控、京元電子、中興電等獲青睞；其餘買超包含國泰智能電動車 1.3 萬張、華新 1.3 萬張。

投信賣超前十名分別為中信金 7690 張、大成鋼 4380 張、世界、陽明、國泰金、元大滬深 300 正 2、宏碁、聯電、遠東新、力積電；買超前十名則分別是群創 1.3 萬張、中興電 2191 張、華新、友達、全新、貿聯 - KY、大亞、台積電、同欣電、裕民。