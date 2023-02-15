盤中速報 - 雄獅(2731)股價拉至漲停，漲停價128.5元，成交11,032張

雄獅(2731-TW)15日09:54上漲11.5元，股價漲停報128.5元，委買2,244張，成交11,032張。
主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲3.07%。
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲2.63%，台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+733 張
- 外資買賣超：+272 張
- 投信買賣超：+425 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：+213 張
- 融券增減：+184 張
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