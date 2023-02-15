盤中速報 - 雄獅(2731)股價拉至漲停，漲停價128.5元，成交11,032張

雄獅(2731-TW)15日09:54上漲11.5元，股價漲停報128.5元，委買2,244張，成交11,032張。

主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲3.07%。

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲2.63%，台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+733 張
  • 外資買賣超：+272 張
  • 投信買賣超：+425 張
  • 自營商買賣超：+36 張
  • 融資增減：+213 張
  • 融券增減：+184 張

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  • 40%

    六角

    2732

  • 20%

    山富

    2743

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    富野

    2736

  • 10%

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