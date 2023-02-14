中興電國道第二期快充站 預計Q3啟用

中興電 (1513-TW) 去年底宣布再度拿下國道高速公路服務區第二期充電站 8 年經營權，營運長江馥年今 (14) 日表示，第二期包含蘇澳服務區、泰安服務區南北向、關西服務區以及仁德服務區南北向等 4 站 6 個快充站，預計 2023 年第三季啟用。

江馥年表示，中興電 iCharging 快充站約 12 座，若包含高速公路則達 22 個站點，國道高速公路服務區第三期今年也將釋出，中興電也會參與投標、不會缺席，仍維持 3 年內要建 200 個快充站的目標。

江馥年指出，目前 iCharging 事業年營收貢獻不到 1 億元，嘟嘟房全台則約有 340 多個停車場，預計今年完成停車事業分拆，再視情況決定是否 IPO。

中興電 iCharging 打造低碳充電站港墘站，已於年前正式啟用，並導入 EMS 能源管理系統 (Energy Management System) ，搭載儲能管理系統，能透過 OCPP 控制充電樁動態電力管理，調控充電樁供電，每天在夜間尖峰用電時間提高儲能供電，優先放電供電動車充電，降低電網用電衝擊和負載，讓電網穩定供電。

中興電 iCharging 港墘站與中華電信、永固合作，中興電提供設備與運營，江馥年表示，未來除永固外，也希望能與更多業者合作。

