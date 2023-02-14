中興電國道第二期快充站 預計Q3啟用

中興電營運長江馥年(左一)。(圖：中興電提供)
中興電營運長江馥年(左一)。(圖：中興電提供)

中興電 (1513-TW) 去年底宣布再度拿下國道高速公路服務區第二期充電站 8 年經營權，營運長江馥年今 (14) 日表示，第二期包含蘇澳服務區、泰安服務區南北向、關西服務區以及仁德服務區南北向等 4 站 6 個快充站，預計 2023 年第三季啟用。

江馥年表示，中興電 iCharging 快充站約 12 座，若包含高速公路則達 22 個站點，國道高速公路服務區第三期今年也將釋出，中興電也會參與投標、不會缺席，仍維持 3 年內要建 200 個快充站的目標。

江馥年指出，目前 iCharging 事業年營收貢獻不到 1 億元，嘟嘟房全台則約有 340 多個停車場，預計今年完成停車事業分拆，再視情況決定是否 IPO。

中興電 iCharging 打造低碳充電站港墘站，已於年前正式啟用，並導入 EMS 能源管理系統 (Energy Management System) ，搭載儲能管理系統，能透過 OCPP 控制充電樁動態電力管理，調控充電樁供電，每天在夜間尖峰用電時間提高儲能供電，優先放電供電動車充電，降低電網用電衝擊和負載，讓電網穩定供電。

中興電 iCharging 港墘站與中華電信、永固合作，中興電提供設備與運營，江馥年表示，未來除永固外，也希望能與更多業者合作。
 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.54%

$13,654

原投組報酬率

+27.39%

$12,739

投組標的成分

  • 40%

    耀勝

    3207

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    廣積

    8050

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞