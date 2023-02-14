台達電微米級電腦斷層造影中心啟用 助攻多領域研究

台達電 (2308-TW) 今 (14) 日宣布微米級「電腦斷層造影中心」正式啟用，為自主研發、結合電力電子與光學影像技術的微米級電腦斷層掃瞄系統 (Micro-CT)，提供學研單位公益掃描服務，讓先進影像科技成為研究基石。

該中心運用非破壞性的電腦斷層掃描與高精細 3D 影像建立技術，保持標本與活體實驗動物的完整性，大幅提升造影的效率與精細度，並可廣泛應用在生科、古生物、昆蟲、地質學、材料、農業等多元領域，幫助提升研究成果更上層樓，協助產學研單位培育更多專業研究人員。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，DELab 微米級電腦斷層掃瞄系統，採用 3D 成像技術，可在不破壞樣本的前提下，清楚重現內部顯微結構，無須耗費時間進行重複性的切片與採樣，便能以不同角度觀察到樣品內外特徵。

海生館表示，台達 DELab 不用破壞樣本就可用多重角度觀察僅 1.4 公分的侏儒海馬，突破了分類學上的限制；科博館則運用台達設備精準量測的特性，在不損壞化石的狀態，精確得知 7000 萬年前棘龍牙齒化石中的牙髓腔形態與微血管分布，進以評估當時棘龍營養攝取模式與牙齒生長模式。

DELab 微米級電腦斷層掃瞄系統可 360 度無死角掃描樣本，提供尺寸、空間座標、密度、多孔性等幾何與結構訊息，解析度最細可達 2μm，非破壞性的特色，也可用於活體掃描，以歷時性分析觀察藥物在小動物上的長期反應。

DELab 微米級電腦斷層掃瞄系統已得到國家衛生研究所、工業技術研究院、國立海洋生物博物館、國立自然科學博物館，以及臺灣大學、清華大學、陽明交大、成功大學、中興大學、中原大學等單位產學研專家的肯定。