鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至9.97元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.25元下修至9.97元，其中最高估值13.12元，最低估值5.97元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|13.12
|14.92
|最低值
|5.97
|10.48
|平均值
|10.01
|12
|中位數
|9.97
|11.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|30,156,702.39
|31,762,588.62
|最低值
|22,491,495.13
|26,196,000
|平均值
|26,212,693.35
|28,736,715.29
|中位數
|26,447,000
|28,546,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.36
|6.05
|6.03
|18.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
|29,333,129
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。