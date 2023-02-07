盤中速報 - 上銀(2049)急跌-2.16%報226.5元，成交478張

上銀(2049-TW)近5分K跌速2.16%，07日09:09報226.5元，成交478張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上銀(2049-TW)近5日股價上漲3.84%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲3.57%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,686 張
- 外資買賣超：+1,738 張
- 投信買賣超：+1,945 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-307 張
- 融券增減：+96 張
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