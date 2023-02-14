盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.06%報44.4元，成交82張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.06%，14日09:13報44.4元，成交82張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳必琪(6197-TW)近5日股價下跌0.69%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.13%。台灣加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+287 張
- 外資買賣超：+282 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+96 張
- 融券增減：+2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.06%
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原投組報酬率
+19.34%
$11,934
投組標的成分
40%
3207
20%
8222
20%
8050
10%
3491
10%